Giếng khoan phun cột khí và nước như vòi rồng: Hơn nửa tháng chưa hạ áp lực

Ngày 6/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Danh Lăng (SN 1964, trú tại xã Chư Prông, Gia Lai) cho biết sau hơn nửa tháng, giếng khoan của gia đình vẫn phun cột khí kèm nước lên cao với áp lực rất mạnh. Để đảm bảo an toàn cho việc canh tác, ông đã sử dụng khoảng 10 tấn xi măng gia cố quanh miệng giếng và lắp thêm ống dẫn để điều hướng dòng khí và nước lên cao.

"Khi áp lực giảm, tôi sẽ bịt dần miệng giếng để hạn chế lượng khí và nước phun ra. Tình trạng này rất nguy hiểm cho người lại gần, cây trồng cũng dễ bị úng nước, thối rễ", ông Lăng lo lắng.

Ông Lăng đã sử dụng bê tông gia cố quanh miệng giếng và lắp ống dẫn để đưa dòng khí lên cao (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Lăng, nhiều người hiếu kỳ đã kéo đến xem và quay clip đăng lên mạng xã hội. Chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này, không ít người ví giếng khoan phun cột khí và nước với áp lực mạnh như vòi rồng.

Lo ngại việc tụ tập đông người ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy hiểm, gia đình ông đã gắn biển cấm vào vườn.

Ông Phạm Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư Prông, cho biết giếng khoan của gia đình ông Lăng bất ngờ phun cột khí kèm nước cao gần 15m, gây lo ngại cho người dân xung quanh. Địa phương đã yêu cầu gia đình dừng khoan, treo biển cảnh báo, không để người dân lại gần khu vực nguy hiểm.

Giếng khoan của ông Lăng thời điểm bắt đầu phun ra cột khí và nước cao gần 15m (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Toàn, trước tình trạng một số giếng khoan có dấu hiệu tương tự, xã có văn bản kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cử đoàn chuyên môn đến khảo sát, đánh giá nguyên nhân. Từ đó, địa phương mong cơ quan chức năng sớm đưa ra hướng dẫn, giải pháp để đảm bảo an toàn trong khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm phục vụ sản xuất ở khu vực này.

"Lo ngại nguy cơ tiếp tục xảy ra sự cố như trên, xã đã yêu cầu người dân tại khu vực thôn Hưng Yên (xã Chư Prông) dừng sử dụng máy khoan hơi để khai thác nước ngầm. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm", ông Toàn cho hay.

Nhiều người chứng kiến cảnh giếng khoan phun cột khí và nước đã ví như “vòi rồng” (Ảnh: Phạm Hoàng).

Như Dân trí thông tin, ngày 18/4, gia đình ông Lăng thuê người khoan giếng tại thôn Hưng Tiến để phục vụ tưới cho 1,8ha cà phê. Khi khoan đến độ sâu khoảng 150m, trong lòng giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất, tạo thành cột cao gần 15m.

Năm 2024, tại xã Ia Kly và Ia Phìn, huyện Chư Prông cũ (nay là xã Chư Prông) cũng xảy ra hiện tượng người dân khoan giếng đã xuất hiện cột nước và khí phun cao gần 15m. Sau đó, người dân đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, rồi đổ bê tông bịt kín và lắp van trên bề mặt nhằm ngăn dòng khí tiếp tục phun lên.

Đến nay, giếng khoan tại xã Ia Kly (cũ) đã bị bịt lại và không còn xảy ra hiện tượng phun trào. Đối với giếng khoan tại xã Ia Phìn (cũ) đã giảm áp suất đáng kể.