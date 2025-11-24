Kho đầy ắp, MTTQ Việt Nam TPHCM dừng tiếp nhận hàng hóa cứu trợ

Sáng 24/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thông tin về tình hình tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Chỉ sau ít ngày phát động, các kho tiếp nhận của đơn vị đã đầy ắp hàng hóa.

Những ngày qua, nhân dân TPHCM đã gửi trọn tình cảm của mình về với miền Trung bằng những chuyến hàng thiết yếu gồm lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm… Nhờ những đóng góp đó, đồng bào ở vùng lũ đã bước đầu vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Các điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung ở TPHCM đã đầy ắp hàng hóa (Ảnh: Q.Huy).

Ủy ban MTTQ Việt Nam cho biết, 18 điểm tiếp nhận trên địa bàn ngưng nhận quần áo. Đến 10h sáng nay, các điểm sẽ kết thúc tiếp nhận hàng hóa để chuyển sang giai đoạn hỗ trợ tiếp theo.

Bên cạnh nhu yếu phẩm được đóng góp những ngày qua, đồng bào miền Trung đang rất cần nguồn lực để sửa chữa nhà cửa hư hỏng, khôi phục trường học, xây dựng cầu, đường dân sinh và ổn định cuộc sống, sinh kế sau thiên tai.

Tính đến hiện tại, TPHCM đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 211 tấn hàng hóa và tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) 130 tấn hàng hóa. Các hàng hóa được gửi đi là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, túi thuốc gia đình, quần áo, chăn màn...

Các lực lượng tại TPHCM đóng hàng hóa lên các xe chuyên chở để đưa về miền Trung (Ảnh: Q.Huy).

Trước sự hỗ trợ nhiệt tình và kịp thời, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành vừa có thư cảm ơn gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trân trọng và xúc động đón nhận khoản hỗ trợ 50 tỷ đồng, cùng nhiều sự giúp đỡ về trang thiết bị, phương tiện, nhân lực y tế của TPHCM dành cho công tác khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh. Đây là nguồn hỗ trợ rất có ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho tỉnh Khánh Hòa trong thời điểm khó khăn này.

Tỉnh Khánh Hòa cam kết sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, công khai và minh bạch; tập trung ưu tiên cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt.