Hai vợ chồng mất tích ở TPHCM: Đã tìm thấy người chồng

Liên quan đến vụ hai vợ chồng mất tích bí ẩn ở TPHCM, ngày 7/5, Công an xã Xuyên Mộc cho biết đã tìm thấy người chồng.

Ông Phong được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng (Ảnh: Công an xã Xuyên Mộc).

Theo Công an xã Xuyên Mộc, ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, công an xã đã phối hợp cùng các lực lượng tại địa phương đi sâu vào khu rừng Bình Châu - Phước Bửu để tìm kiếm và tìm thấy ông Phong vào tối cùng ngày.

Sau khi được lực lượng chức năng trấn an, chăm sóc, ông Phong được đưa ra ngoài an toàn. Bước đầu, cụ ông cho biết vào rừng một mình. Hiện, công an tiếp tục tìm kiếm người vợ.

Như Dân trí đã thông tin, chiều 6/5, ông Lê Hồ Vân đến Công an xã Xuyên Mộc trình báo về việc cha mẹ của ông là ông Lê Hồng Phong (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lùng (69 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hải) mất tích từ 5h ngày 1/5.

Chiếc xe máy mà hai vợ chồng ông Phong sử dụng được tìm thấy tại khu rừng Bình Châu - Phước Bửu (xã Xuyên Mộc), cách nhà khoảng 30km.