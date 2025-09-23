Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tỉnh Quảng Trị

Chiều 23/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hiệp thương cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã trình bày thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chiến Thắng (Ảnh: Xuân Phú).

Với tinh thần tập trung dân chủ, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã hiệp thương cử ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Chiến Thắng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm công tác phong phú và tinh thần trách nhiệm cao, ông Nguyễn Chiến Thắng sẽ cùng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; lãnh đạo, điều hành hoạt động của Mặt trận ngày càng hiệu quả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Chiến Thắng hứa không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Ông Nguyễn Chiến Thắng sinh năm 1976, quê ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ông có trình độ chuyên môn Đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thắng từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà (cũ), Bí thư Thành ủy Đông Hà (cũ), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (cũ).

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (mới).

Ngày 11/9, ông Thắng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025.