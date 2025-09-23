Bắn gây mê con khỉ đuôi lợn cắn 3 người ở TPHCM

Ngày 23/9, Chi cục Kiểm lâm TPHCM phối hợp với UBND phường Bình Tân và người dân địa phương bắn gây mê một con khỉ đuôi lợn sổng chuồng tại khu phố 37, phường Bình Tân. Con khỉ này trước đó đã cắn 3 người tại địa phương.

Theo người dân, chiều 21/9, con khỉ được nuôi tại một hộ đã sổng chuồng, tấn công bé trai khoảng 7 tuổi. Đến ngày 22/9, con khỉ tiếp tục cắn một bé trai 4 tuổi và một nam thanh niên 18 tuổi khi người này đang ở trong nhà.

Con khỉ đuôi lợn cắn 3 người dân (Ảnh: A.K.).

Hai bé trai đã được gia đình đưa đi tiêm ngừa ngay sau khi bị khỉ cắn, còn nam thanh niên 18 tuổi được tiêm ngừa ngày 23/9.

Chủ nuôi con khỉ cam kết chi trả toàn bộ chi phí tiêm ngừa cho các nạn nhân, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Nhận tin báo từ UBND phường Bình Tân, lực lượng kiểm lâm đã có mặt, bắn gây mê và đưa con khỉ về cơ sở để chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Qua kiểm tra, kiểm lâm xác định đây là khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina), giới tính cái, nặng 4,5kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.