Tây Ninh phát hiện 125 vụ buôn lậu, hàng giả trong 3 tháng cao điểm

Ngày 28/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đồng loạt ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công an thu giữ trên 24 tấn thịt, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc (Ảnh: M.H.).

Đợt cao điểm được triển khai nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, sau 3 tháng triển khai, lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn 125 vụ buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Tổng giá trị tang vật bị thu giữ ước tính hơn 7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 34 vụ án với 52 bị can; đồng thời xử phạt hành chính 55 vụ với 60 đối tượng, tổng số tiền hơn 795 triệu đồng.

Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát kinh tế triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán gas giả thương hiệu quy mô lớn, hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc doanh nghiệp, khởi tố 11 đối tượng liên quan, trong đó có 3 đối tượng cầm đầu.

Một vụ vận chuyển pháo lậu bị công an bắt giữ (Ảnh: M.H.).

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng khởi tố thêm các vụ án liên quan sản xuất, buôn bán thực phẩm giả và gây ô nhiễm môi trường; đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất, phụ gia.

Ghi nhận kết quả đạt được, Bộ Công an đã hai lần thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh. Thời gian tới, lực lượng tiếp tục tăng cường nắm tình hình, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, buôn lậu, môi trường, không để bị động, bất ngờ.