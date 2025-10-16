Thủ tướng dự lễ khởi công trường học ở xã miền núi Đà Nẵng

Dự án có tổng kinh phí đầu tư hơn 262 tỷ đồng, được thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị về việc xây dựng 248 trường học ở các xã biên giới trên cả nước.

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công dự án (Ảnh: Anh Tiến).

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất xúc động dự lễ khởi công khi được người dân, các em học sinh đón tiếp trong không khí ấm cúng.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ trương của Đảng ta đối với đồng bào dân tộc là bình đẳng về giáo dục, y tế, văn hóa, công bằng tiến bộ xã hội…

“Chúng ta phát triển kinh tế nhưng không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội. Vì vậy, vừa phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án (Ảnh: Anh Tiến).

Thủ tướng khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng, góp phần thực hiện công bằng tiến bộ xã hội, không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội chạy theo tăng trưởng đơn thuần, đảm bảo bình đẳng giữa các dân tộc, vùng miền...

Thủ tướng đề nghị thành phố Đà Nẵng khởi công 6 trường học vùng biên giới đất liền trong năm nay, chậm nhất đến ngày 15/8/2026 phải hoàn thành.

Đối với trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang khởi công hôm nay, Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành trước 30/6/2026.

Người đứng đầu Chính phủ cũng hoan nghênh xã Tây Giang chuẩn bị mặt bằng rất nhanh và đề nghị xây dựng luôn giai đoạn 2 của dự án. Ông nhấn mạnh làm công trình nào dứt điểm công trình đó, không để dây dưa...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương trồng cây lưu niệm tại xã Tây Giang (Ảnh: Anh Tiến).

Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang được xây dựng trên diện tích 4,24ha, tổng mức đầu tư hơn 262 tỷ đồng, quy mô 1.000 học sinh, 30 lớp học.

Công trình gồm khối lớp học và hiệu bộ 3 tầng, khối nội trú học sinh tiểu học 3 tầng, khối nội trú học sinh THCS 3 tầng, khối nhà ở công vụ dành cho giáo viên 3 tầng, nhà ăn, nhà bếp 1.000 chỗ…

Ngoài ra dự án còn có nhà thể thao đa năng, nhà sinh hoạt văn hóa, thư viện, sân thể dục thể thao ngoài trời: bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông và các hoạt động thể chất, vườn trải nghiệm hoạt động tăng gia sản xuất cho học sinh, cảnh quan, sân vườn...

Dự kiến trường sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 6/2026 để kịp thời phục vụ năm học 2026-2027, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện cho khoảng 1.000 con em đồng bào các dân tộc tại xã Tây Giang và các vùng lân cận.