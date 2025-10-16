Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chiều 16/10, tại Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các lãnh đạo Đảng, nhà nước đã quan tâm, tin tưởng, giao trọng trách lớn lao là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Hoàng Quyên).

Ông Triết cho biết, nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu của sự phát triển, đặc biệt là thực hiện cam kết và mục tiêu của Đảng bộ tỉnh.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, các lãnh đạo tiền nhiệm và sự giúp đỡ, đồng hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cơ quan, đơn vị tỉnh Đắk Lắk.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết hứa sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, có trách nhiệm với công việc, kế tục, tiếp nối các thành quả tỉnh Đắk Lắk đã đạt được và nỗ lực vượt qua những khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, nhân dân giao phó.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (49 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam cũ), có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ sư công nghệ Silicat.

Trong quá trình công tác, ông từng trải qua nhiều vị trí tại thành phố Đà Nẵng (cũ) như Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cùng các đại biểu chúc mừng tân Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Tháng 10/2020, ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Tháng 12/2020, ông Triết được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tháng 1/2021, ông Triết được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 1/2024, ông Triết được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ).

Tháng 6, sau khi hợp nhất địa giới hành chính giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, ông Triết được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mới.

Ngày 6/9, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 17/9, Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.