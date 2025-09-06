Ông Lê Minh Ngân giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu

Ngày 6/9, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân (Ảnh: Báo Lai Châu).

Ông Lê Minh Ngân từng có thời gian dài công tác trong ngành tài nguyên và môi trường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu cho biết bản thân ông nhận thấy đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Ông Ngân hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị cùng tập thể phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam, theo lời tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Trước đó, ông Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu được Trung ương điều động, phân công nhiệm vụ tại Bộ Y tế và được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.