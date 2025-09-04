Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của Cần Thơ, Hà Tĩnh, Lai Châu

Chiều 4/9, Tổ Công tác số 3 của Bộ Chính trị do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, và Tổ công tác số 4 do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Lai Châu, Hà Tĩnh, Cần Thơ, để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, các Tổ Công tác của Bộ Chính trị đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

Theo đánh giá từ các Tổ công tác của Bộ Chính trị, Dự thảo văn kiện của các địa phương đã chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030; thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đề nghị 3 tỉnh ủy, thành ủy cần làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, bổ sung nêu rõ tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.

Các ý kiến phát biểu cũng đã bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương trong giai đoạn mới.

Với tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng Lai Châu "phát triển nhanh, xanh, bền vững".

Với Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm nhìn và mong muốn Cần Thơ sớm trở thành "trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, một cực phát triển của quốc gia" trong giai đoạn 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với Hà Tĩnh (Ảnh: Đảng Cộng sản).

Làm việc với Hà Tĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ tỉnh tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vận hội, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Các Tổ Công tác của Bộ Chính trị đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu, Hà Tĩnh và Thành ủy Cần Thơ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội.

Trong đó, theo các Tổ Công tác, các Tỉnh ủy, Thành ủy 3 địa phương cần chú trọng việc nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn kiện Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.