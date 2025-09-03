Ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế

Theo đó, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 3/9.

Ông Vũ Mạnh Hà sinh ngày 12/4/1979, quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (trước đây), chuyên ngành bác sĩ đa khoa, cao cấp lý luận chính trị.

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế (Ảnh: Trang thông tin Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Tuyên Quang).

Ông Vũ Mạnh Hà từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang; Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì (Hà Giang), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang…

Ông có nhiều đóng góp cho nghiên cứu nhãn khoa, hoạt động tình nguyện khám chữa bệnh và phẫu thuật mắt cho người dân tộc thiểu số, người dân khó khăn, vùng cao tỉnh Hà Giang.

Năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vũ Mạnh Hà được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, hiện nay Bộ Y tế có các thứ trưởng gồm, ông Đỗ Xuân Tuyên, ông Trần Văn Thuấn, bà Nguyễn Thị Liên Hương, ông Lê Đức Luận và ông Vũ Mạnh Hà. Trong đó, ông Vũ Mạnh Hà là Thứ trưởng thường trực.