Lai Châu đột phá toàn diện, nâng tầm vị thế trong kỷ nguyên số

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Theo mục tiêu đã đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Lai Châu sẽ giải quyết việc làm cho 8.500 lao động mỗi năm và đào tạo nghề cho 8.000 lao động. Lai Châu chú trọng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế, hỗ trợ tiếp cận thị trường lao động một cách hiệu quả.

Hướng tới thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2025 với tổng số 6.775 chỉ tiêu, trong 6 tháng đầu năm 2025, Lai Châu ghi nhận những con số khả quan như đào tạo nghề cho 716 người, bằng 9,8% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 5.647 lao động, bằng 59,7% kế hoạch; trong đó thông qua công tác xuất khẩu lao động 213 người, vượt 33,1% kế hoạch.

Lai Châu còn thể hiện nỗ lực tạo nguồn và ươm mầm đội ngũ nhân lực trẻ từ các công tác đào tạo nền tảng. Điển hình là việc triển khai Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực GD&ĐT giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Lai Châu chú trọng phát triển nguồn lực chất lượng cao qua số hóa giáo dục (Ảnh: baolaichau.vn).

Đổi mới, sắp xếp bộ máy

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Lai Châu đang quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được triển khai ngay từ đầu năm 2025.

Ngày 30/6, tỉnh Lai Châu đã tổ chức thành công Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động 5 đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, tỉnh quyết định giải thể toàn bộ 79 cơ quan chuyên môn cấp huyện để hình thành các cơ quan chuyên môn cấp xã/phường phù hợp với thực tiễn, hướng tới mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính. Chính quyền cấp xã (mới) đi vào hoạt động ngay từ 1/7/2025; các cơ quan, đơn vị thuộc 38 UBND xã, phường sau sắp xếp gồm: 150 phòng chuyên môn và tổ chức hành chính khác.

Quá trình này được thực hiện với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của người dân. Lãnh đạo tỉnh chia sẻ: "Tỉnh ủy xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có tác động sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức và đời sống nhân dân, do đó đã lãnh đạo triển khai một cách thận trọng, đồng bộ, hiệu quả và đặt con người là trung tâm; từ đó tạo sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh".

Chuyển đổi số và khoa học công nghệ - đòn bẩy cho sự phát triển

Lai Châu xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Lai Châu còn triển khai nhiều hội nghị ký kết hợp tác thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71/NQ-CP về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, công nhận 40 sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh đợt 2 năm 2024.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Nổi bật là việc tỉnh ban hành quy chế quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước; tổ chức quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin như Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống mail công vụ tỉnh và Trung tâm Lưu trữ điện tử, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC)... đảm bảo kết nối liên thông cơ sở dữ liệu của tỉnh với hệ thống thông tin của bộ, ngành.

Công tác này được đẩy mạnh với những mục tiêu cụ thể và đầy tham vọng đến cuối năm 2025: 80% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn tỉnh; 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ số; tỷ trọng kinh tế số đạt 6,5% GRDP; 50% người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh (Ảnh: baolaichau.vn).

Những con số biết nói không chỉ thể hiện quyết tâm của Lai Châu mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và thể chế nhằm đạt các mục tiêu về phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế số và hình thành xã hội số, thu hẹp khoảng cách số. Đây chính là đòn bẩy quan trọng để tỉnh tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.