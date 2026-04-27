Ông lão mang theo thỏi kim loại nghi vàng, bị lạc trong rừng keo

Ngày 27/4, lãnh đạo Công an xã Hưng Lộc, thành phố Huế cho biết các lực lượng chức năng đã hỗ trợ một người đàn ông lớn tuổi bị lạc trong rừng keo trở về nhà an toàn.

Trưa cùng ngày, Công an xã Hưng Lộc nhận được tin báo của người dân thôn Hòa Lộc về việc phát hiện người đàn ông lớn tuổi có dấu hiệu kiệt sức, nằm lả bên vệ đường dẫn vào khu vực đập phụ của hồ thủy lợi - thủy điện Tả Trạch. Bên cạnh người này có chiếc xe máy nhãn hiệu Wave đã cũ.

Ông S. bị lạc và kiệt sức trong khu vực rừng keo gần hồ thủy điện Tả Trạch (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Lộc đã chỉ đạo cán bộ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khu vực ở gần nhất đến hiện trường cứu hộ người bị lạc. Nạn nhân được đưa về nhà một cán bộ trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã Hưng Lộc để sơ cứu vết thương, cung cấp thức ăn, sữa, giúp ông hồi phục sức khỏe.

Khi kiểm tra giấy tờ tùy thân để xác định danh tính, lực lượng chức năng phát hiện người này còn giữ thỏi kim loại nghi vàng JSC 9999. Người đi lạc được xác định là ông Đ.H.S. (79 tuổi), trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế.

Người đàn ông đi lạc mang theo một thỏi kim loại nghi là vàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào chiều 26/4, các cán bộ thuộc Ban quản lý hồ Tả Trạch đã nhìn thấy ông S. chạy xe máy trong khu vực gần hồ thủy lợi - thủy điện nhưng không nghĩ người này bị lạc. Đến sáng 27/4, xe của ông S. bị hỏng gần trụ sở Ban quản lý hồ, sau đó được cán bộ đơn vị này hỗ trợ sửa chữa để tiếp tục hành trình.

Cơ quan chức năng đã liên hệ người thân để đưa ông S. về nhà và bàn giao tài sản cho người thân. Liên quan đến thỏi kim loại nghi vàng, Công an xã Hưng Lộc đang phối hợp Công an phường Phú Xuân xác minh nguồn gốc và giá trị hiện vật.