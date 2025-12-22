Thông tin bất ngờ về nhóm học sinh hành hạ người đàn ông ở Huế

Đến ngày 22/12, cơ quan chức năng thành phố Huế vẫn đang điều tra vụ việc người đàn ông bị nhóm trẻ em đánh đập, hành hạ tại nhà riêng của nạn nhân, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Trường THCS Trần Cao Vân (phường Phú Xuân, thành phố Huế), xác nhận có 2 trường hợp liên quan đến nhà trường, gồm một em đang theo học tại đây và một em đã nghỉ học tham gia vụ việc.

Nạn nhân bị nhóm học sinh đánh đập, làm nhục gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Cao Tiến).

Sự việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ quản lý của nhà trường. Tuy nhiên, sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã mời phụ huynh và học sinh liên quan lên làm việc. Cơ quan công an cũng đã đến làm việc với nhà trường để xác minh thông tin.

Bà Trần Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Cao Vân, cho biết nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với công an để làm rõ. Khi có kết luận chính thức từ cơ quan công an, nhà trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

Theo bà Phương, đây là những học sinh "chưa ngoan", nhà trường đã nhiều lần gửi danh sách tới công an phường để phối hợp giáo dục, răn đe.

Như Dân trí đã đưa tin, những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi lại cảnh nhóm trẻ em hành hạ, làm nhục người đàn ông trong căn phòng tối, gây bức xúc dư luận.

Nạn nhân là ông N.T.H. (SN 1979) trú tại tổ dân phố 9 Thuận Hòa, phường Phú Xuân, bị hành hung ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Trao đổi với phóng viên, ông H. cho biết đây không phải lần đầu ông bị nhóm này đánh đập. Những lần ông ra nằm ở công viên, gầm cầu hay trong lô cốt cũ dọc di tích Kinh thành Huế, các đối tượng thường xuyên quấy rối.

Sau khi vụ việc phát tán trên mạng xã hội, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.