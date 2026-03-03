Ông Đặng Xuân Phong bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ngày 3/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Xuân Phong và ông Trần Huy Tuấn bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (Ảnh: Đức Lam).

Thực hiện theo các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại tỉnh Ninh Bình, ông Đặng Xuân Phong, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ và ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Nội dung bàn giao tập trung vào những vấn đề trọng tâm của tỉnh, gồm: Tình hình tổ chức bộ máy cán bộ của tỉnh; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh đó, biên bản cũng bàn giao một số nhiệm vụ, công việc cần tiếp tục tập trung chỉ đạo trong thời gian tới nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển.

Việc ký bàn giao nhiệm vụ là cơ sở quan trọng để tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ tỉnh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (Ảnh: Đức Lam).

Trước đó, sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định cho ông Trần Huy Tuấn.

Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy ngày 2/3, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu.

Ông Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026, từ tháng 11/2025.