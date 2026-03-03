Ông Đặng Xuân Phong làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ vừa được công bố. Theo đó, Bộ Chính trị đã có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan theo cơ cấu.

Ông Phong được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ông Đặng Xuân Phong làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Ảnh: Hồng Giang).

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê ở Phú Thọ, là Tiến sĩ Kinh tế.

Thời gian dài công tác của ông Đặng Xuân Phong gắn với địa bàn tỉnh Lào Cai, từ một chuyên viên của sở cho đến người đứng đầu Đảng bộ tỉnh.

Ông Phong từng là chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, sau đó lần lượt giữ chức Trưởng phòng, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở.

Ông cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Cuối năm 2015, ông Đặng Xuân Phong đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Sau một nhiệm kỳ, ông trở thành Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.

Ông Phong giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đến tháng 6/2025, khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sau là Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới sau sáp nhập.

Chỉ vài tháng sau đó, ông tiếp tục được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia.

Đây cũng là đơn vị có chức năng bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn và các Phó Chủ nhiệm là các ông, bà: Đặng Xuân Phong (Phó Chủ nhiệm Thường trực), Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh và Phạm Mạnh Cường.