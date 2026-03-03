Hàng nghìn người dân đội mưa vào lễ sau giờ Khai ấn đền Trần ở Ninh Bình

Khoảng 21h ngày 2/3, Ban tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần đã mời người dân, du khách thập phương ra khỏi khuôn viên nhà đền để chuẩn bị làm lễ dâng hương và Khai ấn.

Phía bên ngoài đền Trần, bất chấp cơn mưa ngày càng nặng hạt, lượng người dân, du khách thập phương bắt đầu đổ về đền Trần càng lúc càng đông. Do không được vào bên trong đền, hàng nghìn người đứng bên ngoài vái vọng cầu khấn.

Đúng 22h, các đại biểu đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, các vị vua nhà Trần, tri ân công lao to lớn của vương triều Trần và Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; đồng thời động viên cán bộ, nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Ngay sau nghi lễ dâng hương là nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường, trình chúc văn Khai ấn. Tiếp đó, đại diện Nhà đền, 14 cụ cao niên họ Trần khu dân cư Tức Mặc cùng các đại biểu lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và địa phương thực hiện nghi lễ Khai ấn trong nội cung đền Thiên Trường theo nghi thức truyền thống.

Trong thời gian làm lễ Khai ấn, đền Thiên Trường tạm thời đóng cửa không đón tiếp du khách để đảm bảo an ninh trật tự và tính trang nghiêm cho việc thực hiện nghi lễ.

Đến 0h30 ngày 3/3, lực lượng an ninh bên ngoài đã mở lối đi để người dân và du khách vào lễ. Ngay sau khi lối đi được mở, dòng người bắt đầu ùn ùn tiến vào bên trong đền Thiên Trường.

Lực lượng an ninh liên tục nhắc nhở người dân không được chen lấn, xô đẩy, không được trèo qua hàng rào sắt và người dân nghiêm túc chấp hành.

Ban tổ chức liên tục nhắc nhờ người dân không chen lấn, không lấy đồ thờ cúng trên ban thờ tránh gây phản cảm.

Lễ Khai ấn đền Trần là một tục lệ có từ lâu đời, thể hiện lòng tri ân của nhân dân đối với các vị Vua nhà Trần bằng nghi thức mô phỏng nghi lễ triều chính - ban dấu ấn tín; mang ý nghĩa nhân văn to lớn là cầu cho "Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn đền Trần".

Ngoài ra còn răn dạy con cháu "Tích phúc vô cương" mong con cháu và bách gia trăm họ chăm lo giữ gìn phẩm chất đạo đức, cùng nhau tích phúc, vun đắp phúc đức, hưởng lộc bền vững, cầu cho mọi người, mọi nhà năm mới mạnh khỏe, lao động hăng say, học tập, công tác tốt.

Theo kế hoạch từ 5h ngày 3/3, Ban tổ chức sẽ phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày đền Trùng Hoa.