Ông Cao Tiến Dũng bị tạm đình chỉ đại biểu HĐND Đồng Nai

Ngày 9/9, thông tin từ HĐND tỉnh Đồng Nai, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, đã ký quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 với đại biểu Cao Tiến Dũng.

Trước đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đồng Nai có đề nghị về việc đề nghị xem xét tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh với ông Cao Tiến Dũng.

Ông Cao Tiến Dũng (Ảnh: Hoàng Bình).

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND tỉnh Đồng Nai quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Cao Tiến Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 1.

Ông Cao Tiến Dũng (SN 1972, quê Đồng Nai) giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2023. Ngày 28/8/2023, ông Cao Tiến Dũng được điều động đến công tác tại Ban Dân vận và giữ chức Trưởng ban.