Đồng Nai cử 95 cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh về các phường, xã

Ngày 6/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai thông tin, nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính ở các xã, phường, đơn vị triển khai kế hoạch tăng cường cán bộ cấp tỉnh về công tác cơ sở.

Theo đó, từ ngày 8/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường phân công 95 cán bộ, viên chức thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai) về Trung tâm Phục vụ hành chính công của UBND các phường, xã trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền. Thời gian công tác kéo dài đến hết năm.

Người dân được hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công ở một xã tại Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Các cán bộ, viên chức của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai sẽ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của địa phương trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để báo cáo với thành viên Tổ phản ứng nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm kịp thời xử lý.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai Lê Thanh Tuấn cho biết, các cán bộ, viên chức được cử đi làm nhiệm vụ đợt này đều có chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, đạo đức làm việc tốt.

Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cũng cử 3 cán bộ trực tiếp theo dõi, hỗ trợ các cán bộ, nhân viên với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã cử 198 cán bộ đến thực hiện nhiệm vụ tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công của 95 phường, xã trong tỉnh. Để tiếp tục hỗ trợ cấp xã thực hiện nhiệm vụ về đất đai, tài nguyên, môi trường, đợt này, Sở Nông nghiệp và Môi trường cử thêm 95 cán bộ, viên chức.