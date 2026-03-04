Ông bà, cha mẹ gửi gắm niềm tin ngày tiễn thanh niên Hà Nội nhập ngũ

TP Hà Nội có hơn 4.000 thanh niên lên đường nhập ngũ trong những ngày đầu tháng 3. Không chỉ bảo đảm đủ chỉ tiêu cho cả nghĩa vụ quân sự và công an, năm nay TP Hà Nội còn ghi nhận tỷ lệ tân binh có trình độ đại học, cao đẳng cao, nhiều trường hợp tình nguyện viết đơn, có đảng viên và quần chúng ưu tú tham gia (Ảnh: Thành Đông).

Ghi nhận tại điểm giao, nhận quân số 4, Ban Chỉ huy PTKV 3 - Hồng Hà, gồm 17 phường: Ngọc Hà, Phú Thượng, Hồng Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Láng, Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Kim Liên, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Cửa Nam, Hoàn Kiếm và Tương Mai.

Tổng số có 440 công dân của 17 phường lên đường thực hiện nghĩa vụ, trong đó có 78 công dân tham gia nghĩa vụ Công an và 362 công dân nhập ngũ vào Quân đội (Ảnh: Mạnh Quân).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng các lãnh đạo TP Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành; thủ trưởng, cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an TP Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống tại lễ giao, nhận quân sáng nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Các tân binh nhận hoa và lời động viên tinh thần từ Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc trước khi lên xe đến đơn vị (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại điểm giao nhận quân số 5 - Ban chỉ huy PTKV3 - tại quảng trường Sân vận động Mỹ Đình; gồm các phường: Phú Diễn, Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Yên Hòa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Xuân Đỉnh.

Tổng số công dân nhập ngũ là 380 của 15 phường trên địa bàn. 318 công dân nhập ngũ vào Quân đội, 62 công dân nhập ngũ vào Công an (Ảnh: Hải Long).

Chị Phạm Thị Liên xúc động ôm lấy con trai Nguyễn Tấn Dũng (18 tuổi, phường Phú Diễn), động viên con trước lúc lên đường.

"Tôi rất tự hào khi con mình lên đường nhập ngũ, phụng sự Tổ quốc. Yêu nước không chỉ ở việc hô vang hai tiếng Việt Nam, mà phải yêu bằng cả trái tim, hành động và lòng nhân ái. Con lên đường nhập ngũ để có thể góp phần xây dựng, bảo về Tổ quốc và gìn giữ những gì cha ông để lại. Hy vọng con sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tại đơn vị, xứng đáng là người con ngoan của gia đình, chiến sĩ ưu tú của đất nước", chị Liên chia sẻ (Ảnh: Hải Long).

Cụ Lê Thị Tuyến (87 tuổi) cùng gia đình tới tiễn cháu trai lên đường nhập ngũ sáng nay. Khác nhiều gia đình, anh Lê Mạnh Tường (áo xanh) cho biết, gia đình rất tự hào và vinh dự khi con được lên đường nhập ngũ, không buồn hay lo lắng gì vì đây là trách nhiệm và là điều đáng tự hào của con trai mình.

"Sau khi nhập ngũ thì hy vọng cháu rèn luyện tốt. Học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ, sau này cũng muốn cháu gắn bó lâu dài và học lên chuyên nghiệp để phục vụ cho đất nước", anh Tường chia sẻ (Ảnh: Hải Long).

Tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Thanh Oai, Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Đại Thắng dự Lễ giao nhận quân và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân.

Cùng tham dự có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các lãnh đạo TP Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành; thủ trưởng, cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội...

Từ 3h sáng, bà Vũ Thị Sự (67 tuổi) đã cùng gia đình ở xã Đại Xuyên đưa cháu đích tôn Phạm Thành Đạt (sinh năm 2007) lên đường nhập ngũ.

Đứng giữa buổi tiễn quân, bà Sự không giấu được xúc động nhưng vẫn động viên cháu yên tâm rèn luyện. "Chỉ mong sau hai năm trong quân ngũ, Đạt sẽ chững chạc và trưởng thành hơn khi trở về", bà Sự nói (Ảnh: Thành Đông).

Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2002) bế con của chị gái mới 2 tháng tuổi trước khi vào làm lễ nhập ngũ. Anh tranh thủ ôm cháu thật lâu.

Đức Anh cho biết, sắp phải xa gia đình một thời gian dài nên càng thấy thương yêu người thân nhiều hơn. Anh hy vọng sau thời gian quân ngũ sẽ chín chắn và vững vàng hơn để làm chỗ dựa cho gia đình (Ảnh: Thành Đông).

Ông Lê Doãn Huỳnh (78 tuổi, ở phường Định Công) cùng vợ, con gái và người thân đến tiễn cháu trai Vũ Thành Long nhập ngũ. Tối hôm trước, hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau đến hơn 22h, nhắc lại nhiều chuyện cũ trong nhà và dặn dò đủ điều trước ngày Long lên đường.

Ông cho biết, Long từ nhỏ đã gần gũi với ông, đi đâu làm gì cũng hay tâm sự. Trước lúc cháu trai lên đường, ông Huỳnh căn dặn phải giữ gìn sức khỏe, chấp hành nghiêm kỷ luật, sống có trách nhiệm trong môi trường quân đội: "Vào đó phải nghe chỉ huy, rèn luyện cho tốt. Gia đình luôn chờ và tin cháu" (Ảnh: Thành Đông).

Nguyễn Vũ Hùng (sinh năm 2004) nhận nhiệm vụ về Lữ đoàn 205. Trong ngày lên đường, Hùng cho biết đã tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không để mẹ lo lắng. "Em cố gắng không khóc để mẹ yên tâm, lúc nào cũng phải tươi", Hùng chia sẻ (Ảnh: Thành Đông).

Nhiều phụ huynh còn cẩn thận chuẩn bị sẵn thuốc chống say xe, đồ ăn nhẹ cho con mang theo trong ngày lên đường.

Những lời chúc, lời tạm biệt đầy lưu luyến trước khi xe đưa các tân binh về đơn vị nhận nhiệm vụ (Ảnh: Hải Long, Thành Đông).