Ô tô tông xe máy văng vào rừng cao su ở TPHCM, hai người tử vong

Đến 23h30 ngày 20/9, Công an TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ ô tô va chạm xe máy làm hai người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân bị thương nặng.

Chiếc ô tô biến dạng nặng sau tai nạn (Ảnh: CTV).

Khoảng 21h cùng ngày, người dân sống tại ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM, (trước đây là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) nghe tiếng động mạnh ngoài đường ĐH507.

Họ chạy ra kiểm tra, phát hiện một ô tô và chiếc xe máy nằm trong rừng cao su, hiện trường đổ nát. Ngoài ra, còn có một phụ nữ, hai trẻ em nằm bất động dưới đất, nam tài xế bị thương trong ô tô.

Ngay sau đó, nhân viên y tế và xe cứu thương có mặt kiểm tra, tuy nhiên người phụ nữ và bé trai đã tử vong, một bé trai khác cùng tài xế được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc ô tô biến dạng nặng, chiếc xe máy cũng gãy đôi, thi thể các nạn nhân nằm cách xa nhau.

Hiện trường xảy ra tai nạn là đoạn đường cong (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến hiện trường phối hợp cùng Công an xã Phước Thành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, công an nhận định hai phương tiện đã va chạm với nhau trên đường DH507, rồi lao vào rừng cao su.