Ô tô tải lật sau khi tông trúng 2 con trâu, "khổ chủ" không xuất hiện

Sáng 2/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang điều tra vụ việc chiếc xe tải chở hàng hóa lật nghiêng trên quốc lộ 1A.

Khoảng 19h ngày 1/11, ô tô tải mang biển kiểm soát 49C-227.xx chở hàng rau củ di chuyển trên quốc lộ 1A, theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Kỳ Anh).

Khi di chuyển đến phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, ô tô tải xảy ra va chạm với 2 con trâu đang đi giữa đường.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô tải lật nghiêng, chắn ngang quốc lộ. Vụ tai nạn khiến hàng hóa cùng phương tiện hư hỏng. Một con trâu chết, con còn lại bị thương nặng, không thể đi lại.

Trong đêm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương và các đơn vị chức năng phân luồng giao thông.

Chủ nhân của 2 con trâu không xuất hiện. Lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ mới có thể giải phóng hiện trường.