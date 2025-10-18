Ô tô mất lái tông gãy cột đèn chiếu sáng ở TPHCM

Khoảng 0h30 ngày 18/10, nam tài xế lái ô tô 5 chỗ biển số 88H-041.xx lưu thông trên quốc lộ 13, hướng ngã tư Hàng Xanh đi đường Phạm Văn Đồng. Khi còn cách chân cầu Bình Triệu 1 khoảng 300m, phương tiện này bất ngờ mất lái, tông vào cột đèn chiếu sáng trước cây xăng bên đường.

Ô tô 5 chỗ mất lái, tông gãy cột đèn chiếu sáng trước cây xăng ở phường Bình Thạnh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cú tông mạnh làm cột đèn gãy ngang, đổ xuống đè lên capo ô tô. Tài xế kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, đầu ô tô bị biến dạng, hư hỏng nặng, đuôi xe vướng vào rào chắn của nhà dân.

"Lúc đó, không có người ra vào đổ xăng nên may mắn không gây thương vong", một người dân nói.

Nhận tin báo, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, xử lý sự cố.