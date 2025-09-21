Ô tô lùi đổ trụ bơm xăng gây cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Khoảng 16h05 ngày 20/9, tại cây xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) xảy ra vụ việc ô tô lùi đổ trụ bơm xăng đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy đang chờ tiếp nhiên liệu.

Hình ảnh chiếc ô tô lùi đổ trụ bơm xăng, đè trúng nhân viên bán xăng và 2 xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi xảy ra sự việc, trụ bơm xăng và 2 chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt, rất may nhân viên bán xăng may mắn kịp chạy thoát. Ngay sau đó, các nhân viên tại cửa hàng đã sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ để khống chế đám cháy. Vụ việc không làm ai bị trọng thương.

Trụ bơm xăng cùng 2 xe máy bốc cháy ngùn ngụt sau vụ việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong sáng 21/9, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường để làm rõ thông tin.

Vụ việc đang được Công an phường Phú Diễn xác minh, làm rõ.