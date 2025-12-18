Ô tô Lexus va chạm với xe PCCC trên phố ở Hà Nội

Ngày 18/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ va chạm giao thông giữa một ô tô nhãn hiệu Lexus với xe PCCC.

Chiếc xe Lexus bị hư hỏng phần gương sau cú va chạm (Ảnh: Nguyễn Viết Thạch).

Vào thời gian trên, một nữ tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Lexus BKS 30M-921.xx di chuyển trên phố Nguyễn Thái Học, khi xe này đi tới đoạn trước số nhà 169 thì xảy ra va chạm với một xe PCCC đang đi cùng chiều.

"Cú va chạm khiến ô tô nhãn hiệu Lexus bị hư hỏng nhẹ phần gương. Sau va chạm nữ tài xế có xuống và yêu cầu lái xe PCCC làm việc. Chiếc xe PCCC trong vụ việc đang di chuyển bình thường trên đường chứ không phải đi làm nhiệm vụ chữa cháy", vị đại diện nói.

Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ sự việc.

Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin cho rằng "nữ tài xế ô tô chặn đầu xe PCCC đang đi làm nhiệm vụ", vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết đây là thông tin chưa chính xác.