Lái xe tải đang cháy vượt đèn đỏ ở TPHCM có bị xử phạt hay không?

Ngày 23/12, liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển xe tải đang bốc cháy, vượt đèn đỏ để chạy đến trụ sở Cảnh sát PCCC TPHCM nhờ hỗ trợ dập lửa, nhiều người bày tỏ thắc mắc: Liệu hành vi vi phạm giao thông trong tình huống này có bị lực lượng CSGT xử phạt hay không?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), cho biết, trong trường hợp này, nếu camera giao thông phát hiện vi phạm sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện.

Khi nhận được thông báo, chủ phương tiện sẽ đến trụ sở CSGT nơi xảy ra vi phạm để làm việc và có biên bản xác minh. Qua đó, lực lượng CSGT sẽ căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính để đưa ra phương án xử lý.

Khoảnh khắc tài xế lái xe đang cháy đến trụ sở PCCC TPHCM nhờ dập lửa (Ảnh: Cắt từ clip).

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi xảy ra sự cố, tài xế cần giữ bình tĩnh để xử lý tình huống tốt nhất. Nên dừng đỗ nơi an toàn như tấp vào lề đường, dải phân cách hoặc nơi vắng vẻ, tránh xa dòng xe cộ. Trong quá trình di chuyển cần giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, tránh gây tai nạn, nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Bên cạnh đó, tài xế nên chủ động mang theo bình chữa cháy và đồ phản quang. Khi xảy ra sự cố cần gọi điện báo ngay cho cơ quan chức năng thông báo rõ vị trí và tình hình sự cố.

Luật sư Châu Minh Khoa, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết, theo Nghị định 168, người điều khiển ô tô có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông có thể bị phạt tiền 18-20 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, có thể xem xét áp dụng khoản 1, Điều 11 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi bổ sung năm 2020 và năm 2025) quy định về không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp thực hiện hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết.

Tình thế cấp thiết là tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Anh Nguyễn Thế Tùng, tài xế lái xe tải đang cháy đến trụ sở cảnh sát nhờ dập lửa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, sáng 20/12, anh Nguyễn Thế Tùng (SN 1992, quê Thanh Hóa) điều khiển xe tải chở phế liệu lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi xe đến đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú, phần thùng phía sau bất ngờ bốc cháy.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, nam tài xế đã nhanh trí điều khiển xe đến trước cổng trụ sở để nhờ hỗ trợ dập lửa. Trong quá trình lưu thông, khi qua ngã tư Bình Thái, trong tình thế khẩn cấp nam tài xế đã vượt đèn đỏ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Nhờ việc xử lý kịp thời của lực lượng chức năng và phản ứng nhanh của tài xế, chỉ sau ít phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không lan sang cabin và khung gầm xe, qua đó hạn chế thiệt hại về tài sản.