Cháy nhà gần bến xe ở TPHCM, 6 người may mắn thoát nạn

Ngày 29/3, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở phường Bình Thạnh.

Khoảng 1h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà rộng khoảng 350m2 trên quốc lộ 13, đoạn đối diện Bến xe Miền Đông cũ (phường Bình Thạnh, TPHCM). Phát hiện hỏa hoạn, người dân hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy bên trong căn nhà có 6 người.

Cảnh sát phun nước vào bên trong căn nhà để dập lửa (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, giải cứu người gặp nạn.

Tại hiện trường, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định còn một người mắc kẹt bên trong. Cảnh sát chữa cháy nhanh chóng tiếp cận, sử dụng thang chuyên dụng đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đồng thời, 5 người khác cũng được cảnh sát hướng dẫn thoát nạn kịp thời. Đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó.

Bước đầu, nhà chức trách xác định diện tích cháy là 20m2/350m2, lực lượng chức năng đã bảo vệ được 330m2 còn lại của căn nhà.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản, vật dụng trong nhà như quần áo, tủ lạnh… bị thiêu rụi.