Xử phạt tài xế xe đầu kéo làm rơi nhà lắp ghép bê tông xuống đường

Sáng 12/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 6 vừa lập biên bản xử phạt lái xe N.X.D. (SN 1987, trú tại TP Hải Phòng) do có hành vi vận chuyển hàng hóa nhưng chằng buộc không bảo đảm an toàn.

Với hành vi trên, tài xế D. sẽ bị phạt tiền từ 8 đến 12 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT cũng yêu cầu anh D. khẩn trương khắc phục sự cố, chằng buộc lại hàng hóa theo đúng quy định.

Khối bê tông bị rơi xuống đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh về việc một ô tô đầu kéo chở nhà lắp ghép chằng buộc không chặt, làm rơi khối bê tông xuống đường Cầu Diễn, thuộc phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 cử cán bộ đến hiện trường tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời làm rõ vụ việc. Đến khoảng 2h40 cùng ngày, giao thông khu vực nêu trên trở lại bình thường.