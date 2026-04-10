Ô tô chở 6 người gặp nạn khi đổ đèo trên núi Hòn Bà

Ngày 10/4, lãnh đạo xã Suối Dầu (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận vụ tai nạn trên xảy ra lúc hơn 12h cùng ngày.

Cụ thể, ông N.C.T. (41 tuổi, trú tại TPHCM) điều khiển ô tô mang biển số 51G-37xxx, lưu thông trên đường đèo ở núi Hòn Bà theo hướng từ đỉnh núi xuống đồng bằng. Khi xe di chuyển đến km20+700, đoạn qua thôn Suối Lau 2, bất ngờ mất lái, lao sang phải và đâm vào mương nước ven sườn núi.

Hiện trường ô tô mất lái đâm vào mương nước ở Hòn Bà (Ảnh: Minh Hằng).

Vụ tai nạn khiến 1 người trên xe tử vong, tài xế và 4 người còn lại bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô hư hỏng nặng, các cửa kính vỡ vụn, mảnh vỡ rơi xuống mặt đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Khúc cua tay áo trên núi Hòn Bà (Ảnh: Trung Thi).

Đỉnh núi Hòn Bà có độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, nơi đây có khí hậu mát lạnh quanh năm nên thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm.

Để chinh phục Hòn Bà, du khách phải vượt qua hơn 20km đường đèo núi với nhiều khúc cua tay áo liên tiếp, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông.