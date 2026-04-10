Đường bất ngờ sụt lún nghiêm trọng, người dân không thể lưu thông

Ngày 10/4, thông tin từ UBND xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau), rạng sáng 9/4, tuyến đường kinh xáng Đông Hưng (thuộc ấp Khánh Tư, xã Cái Nước) xảy ra sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, người dân không thể lưu thông.

Tuyến đường này rộng 4,5m, dẫn về vùng đồng bào dân tộc ấp Khánh Tư, được đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2024.

Tuyến đường bị sụt lún một đoạn dài khoảng 30m (Ảnh: PKT xã Cái Nước).

Qua khảo sát của địa phương cho thấy, hiện trạng sạt lở, sụt lún hoàn toàn mặt đường dài khoảng 30m, sâu 0,5m-1,2m. Tuyến đường có nguy cơ tiếp tục sụt lún do có hiện tượng nứt mặt đường với chiều dài khoảng 5m, người dân không thể lưu thông qua lại.

Theo Phòng Kinh tế xã Cái Nước, do thời điểm xảy ra sụt lún vào lúc rạng sáng nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

“Nguyên nhân gây sụt lún chưa xác định được. Các bộ phận liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất”, Phòng Kinh tế thông tin.

Tuyến đường đang có dấu hiệu tiếp tục sụt lún (Ảnh: PKT Cái Nước).

Hiện địa phương lắp đặt biển báo tạm thời ngừng lưu thông qua khu vực này và hướng dẫn người dân đi theo hướng khác để đảm bảo an toàn.