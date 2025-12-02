Ô tô cháy dữ dội trên cầu Rạch Miễu

Ngày 2/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ ô tô bốc cháy trên cầu Rạch Miễu (nối Vĩnh Long và Đồng Tháp).

Chiếc ô tô bốc cháy dữ dội (Ảnh cắt từ clip).

Theo cơ quan công an, lúc 14h45 cùng ngày, tại trụ T14 cầu Rạch Miễu, chiếc ô tô màu đỏ di chuyển trên đoạn dẫn lên cầu phía bờ Mỹ Tho, hướng từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long, bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa lan nhanh làm phần đầu xe bị cháy rụi.

Phần đầu xe bị thiệt hại nặng (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Sự cố đã làm cho lưu thông qua cầu Rạch Miễu gặp rất nhiều khó khăn. Hiện vụ hoả hoạn đã được khống chế.