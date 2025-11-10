Cháy đường dây điện trung thế, một người bị thương, 4 ngôi nhà thiệt hại

Tối 9/11, Công an phường Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã có báo cáo nhanh về vụ cháy đường dây điện trung thế nói trên.

Theo thông tin ban đầu, lúc 19h35 cùng ngày, tại trụ điện số 61, khóm An Thành, phường Hồng Ngự xảy ra vụ cháy đường dây điện trung thế đoạn đường Trần Hưng Đạo. Dây điện đứt rơi xuống nhà dân gây cháy lớn, khiến một người bị thương và 4 căn nhà cùng nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi nhận được tin báo Công an phường Hồng Ngự đã phối hợp Đội PCCC&CNCH khu vực Hồng Ngự và người dân địa phương tiến hành chữa cháy.

Đến 20h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên sự cố đã gây mất điện diện rộng tại phường Hồng Ngự cùng các khu vực lân cận. Điện lực khu vực Hồng Ngự huy động lực lượng sớm khắc phục sự cố.

Có 4 ngôi nhà bị thiệt hại, 1 người dân bị thương nhẹ (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường đang phối hợp bảo vệ hiện trường và hỗ trợ người dân khắc phục, đồng thời thống kê tài sản bị thiệt hại.