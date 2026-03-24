Nút giao vượt núi, chui hầm trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn chưa có mặt bằng

Chiều 23/3, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công hạng mục nút giao tỉnh lộ 12B (địa phận phường Kim Long), thuộc dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ông Minh yêu cầu các sở, ban ngành, chính quyền địa phương liên quan bám sát kế hoạch, báo cáo tiến độ định kỳ hàng tuần để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, sớm hoàn thành việc đền bù, giải phóng, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công dự án.

Vị trí xây dựng nút giao mới trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua Huế, với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng (Ảnh: Cao Tiến).

Đối với những khu vực chưa đủ điều kiện giải phóng, ông Minh yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, phục vụ dự án trọng điểm quốc gia. Các đơn vị cần đặc biệt chú ý giải phóng mặt bằng khu vực có khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, như vị trí xây cầu vượt đường tránh Huế, cần xong trước ngày 30/4.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cho biết nút giao tỉnh lộ 12B có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây lắp và giải phóng mặt bằng.

Nút giao nằm tại km72+370 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện hữu, được thiết kế với quy mô khá lớn và hiện đại. Các đơn vị thi công sẽ phải vạt núi, xây cầu vượt đường tránh Huế (quốc lộ 1) để hình thành làn nhập - ra khỏi cao tốc theo hướng Nam - Bắc; đồng thời khoét hầm chui bên dưới để xây dựng làn nhập - ra khỏi tuyến theo hướng Bắc - Nam.

Ông Hoàng Hải Minh (người chỉ tay), Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công nút giao tỉnh lộ 12B (Ảnh: Cao Tiến).

Theo Sở Xây dựng thành phố Huế, khi hoàn thành, nút giao sẽ tạo thành trục giao thông quan trọng kết nối thẳng đến cầu Nguyễn Hoàng trên sông Hương.

Tuyến kết nối này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.

Theo kế hoạch, hạng mục này phải cơ bản hoàn thành cuối năm 2026 để bảo đảm đồng bộ với tiến độ mở rộng toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng nên đến nay công trình chưa khởi công xây dựng.

Nút giao Nút giao giữa tuyến Cam Lộ - La Sơn hiện hữu và quốc lộ 49 tại địa phận phường Kim Long, thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế cho biết, nút giao tỉnh lộ 12B ảnh hưởng đến 212 hộ dân, 3 tổ chức và khoảng 111 ngôi mộ của người dân phường Kim Long.

Ngày 14/1, UBND phường Kim Long đã thông báo thu hồi đất đối với 37 thửa đất ở và sản xuất kinh doanh, 73 thửa đất nông nghiệp của các hộ gia đình.

Còn 105 trường hợp chưa đủ điều kiện, đang chờ các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh quy hoạch.

Đối với 111 ngôi mộ bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng đã xác định được thân nhân của 42 mộ, còn 69 ngôi chưa có người đến kê khai.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế, cho biết khu tái định cư phục vụ công trình đã được phê duyệt ngày 20/3, dự kiến khởi công trong tháng 5, với quy mô 31 lô để bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng.