Nước dâng bất ngờ, nhiều người dân Gia Lai hối hả kê đồ đạc

Ngày 4/12, ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai), cho biết, chiều tối 3/12, nước từ hồ Hội Khánh đổ về khiến một số khu vực trên địa bàn xã bị ngập cục bộ, trong đó thôn Trung Thành 2 ghi nhận mức ngập sâu nhất 60-70cm.

Ngay trong tối 3/12, lực lượng địa phương đã có mặt tại thôn Trung Thành 2 hỗ trợ các hộ bị ngập kê dọn đồ đạc lên cao.

Lực lượng chức năng xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân có nhà bị ngập kê đồ đạc lên cao để tránh thiệt hại (Ảnh: Đình Trung).

Theo ông Tuấn, đến sáng 4/12, nước đã rút ra khỏi khu dân cư, có thể qua lại các đường tràn bình thường, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Tại xã Phù Mỹ Đông, ông Trần Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết trong ngày 3/12, địa bàn có mưa lớn với lượng mưa 170mm. Nước từ núi tràn xuống gây ngập cục bộ, chủ yếu tại các đoạn đường tràn.

“Ngay trong đêm 3/12, lực lượng chức năng đã rào chắn các vị trí ngập để đảm bảo an toàn, không cho phương tiện và người dân qua lại. Đến sáng nay, trời tạnh và nước đã rút hết”, ông Phúc nói.

Nước ngập đường và tràn vào nhà dân tại xã Phù Mỹ (Ảnh: Đình Trung).

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 4/12 mưa lớn có xu hướng giảm. Khu vực phía Đông tỉnh vẫn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm; phía Tây tỉnh này có mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa dưới 10mm, có nơi trên 15mm.

Cơ quan này cảnh báo, mưa lớn có thể tiếp tục gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp; nguy cơ sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền đất yếu; đồng thời kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió mạnh gây tốc mái hoặc gãy đổ cây cối.

Lực lượng chức năng xã Phù Mỹ Đông đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để hướng dẫn người dân không đi qua lại (Ảnh: Công an xã Phù Mỹ Đông).

Trong khi đó, vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác. Dự báo ngày và đêm 4/12, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m. Dự báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.