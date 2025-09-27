Nữ tài xế ô tô mở cửa bất cẩn, người đi xe máy ngã sõng soài

Ngày 27/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm rõ vụ việc nữ tài xế ô tô có hành vi mở cửa xe bất cẩn khiến một người lái xe máy ngã văng xuống đường.

Theo Cục CSGT, sự việc xảy ra vào lúc 10h8 ngày 26/9 tại tuyến đường bê tông dân sinh thuộc tổ 53, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Hình ảnh bà U. mở cửa ô tô không quan sát khiến nữ lái xe máy ngã ra đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời gian trên, chị P.V.L. (SN 1995) điều khiển xe máy BKS 20B2-330.xx đi vào tuyến đường bê tông dân sinh thuộc tổ 53, phường Phan Đình Phùng. Đúng lúc này, bà N.T.U. (SN 1964) từ trên ô tô BKS 20A-399.xx mở cửa xe bước xuống.

Cửa xe va chạm với xe máy của chị L., khiến chị bị hất văng, ngã sõng soài ra đường.

Tại hiện trường, 2 phương tiện hư hỏng nhẹ, thiệt hại khoảng 2 triệu đồng. Rất may người đi xe máy không bị thương nặng. Qua kiểm tra, bà U. và chị L. không có nồng độ cồn.

"Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do bà U. điều khiển ô tô mở cửa xe không đảm bảo an toàn, việc này đã vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ", vị đại diện Cục CSGT cho biết thêm.