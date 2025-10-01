Nữ sinh tử vong trong trường cao đẳng ở TPHCM

Tối 1/10, cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở phường Phước Long.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân nữ sinh tử vong trong trường cao đẳng ở phường Phước Long (Ảnh: Hoàng Nam).

Trước đó, khoảng 20h30 cùng ngày, trong lúc tuần tra, nhân viên bảo vệ bất ngờ phát hiện một cô gái nằm bất động tại sân trường nên báo công an.

Nhận tin báo, công an địa phương đã đến và phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân tử vong tại khu vực tối và vắng người qua lại. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ sinh của trường.