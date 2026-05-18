Nam thanh niên 18 tuổi tử vong dưới tòa nhà chung cư ở TPHCM

Ngày 18/5, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong tại một chung cư trên địa bàn.

Nam thanh niên 18 tuổi nghi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Sáng cùng ngày, người dân sống tại một chung cư trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, TPHCM) nghe tiếng động mạnh tại khuôn viên tòa nhà trong chung cư. Đến kiểm tra, họ phát hiện một nam thanh niên nằm bất động, đã tử vong nên trình báo công an.

Theo người dân khu vực, nam thanh niên 18 tuổi, sống cùng gia đình tại một căn hộ thuộc chung cư nói trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân nghi rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Long Bình phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.