Tài xế tử vong trong cabin xe đầu kéo container ở TPHCM

Ngày 18/5, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam tài xế xe đầu kéo container tử vong trên cabin.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bảo vệ của bãi xe trên đường Bùi Thị Xuân, khu phố Tân Thắng (phường Tân Đông Hiệp) không thấy tài xế T.C. (71 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng cũ) lái xe đầu kéo container đi chở hàng nên đến kiểm tra.

Khi nam bảo vệ leo lên cabin xe đã phát hiện ông C. tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra.

Qua xác minh, tối hôm qua, ông C. lái xe về bãi lúc hơn 19h. Sau đó người này đi ăn tối rồi quay về cabin xe ngủ.