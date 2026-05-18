Người bán heo dạo tử vong trước cửa trại heo ở TPHCM

Sáng 18/5, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trước trại heo.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, ông P.T.T. (56 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp) lái xe máy có gắn chuồng nhốt heo, đi từ nhà đến trại heo giống trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân Đông Hiệp) để lấy heo đi bán.

Khi ông Tài đến trước trại heo giống bất ngờ ngã xuống đường. Người dân chạy ra hỗ trợ, gọi nhân viên y tế và xe cứu thương đến hiện trường, nhưng ông T. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.