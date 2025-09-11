Lo con bị tai nạn khi đi học, gần 100 phụ huynh chưa cho con tới trường

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn (Nghệ An), cho biết, sáng 11/9, mới chỉ có hơn 100/196 học sinh phân hiệu 2 đến học tại trụ sở chính Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2. Gần 100 học sinh tiểu học chưa được đến trường do phụ huynh chưa đồng tình với phương án sáp nhập phân hiệu 2 về trường chính.

Theo ông Chính, để thuận tiện cho việc dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, năm học 2025-2026, địa phương quyết định chuyển toàn bộ học sinh phân hiệu 2 về học tại trụ sở chính. Nội dung này đã được nhà trường, chính quyền địa phương thống nhất tại cuộc họp với phụ huynh phân hiệu 2 hồi tháng 8.

Phụ huynh tập trung trước phân hiệu 2 của Trường tiểu học Trung Phúc Cường kiến nghị mở lại trường cho con em học thay vì đến trường chính (Ảnh: Hòa Lam).

Tuy nhiên khi bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh đã không đưa con đến trường.

Trong kiến nghị gửi các cấp, ngành liên quan, phụ huynh cho biết từ nơi họ sinh sống thuộc (xã Nam Phúc cũ) đến Trường tiểu học Trung Phúc Cường (đóng tại xã Nam Cường cũ) phải đi qua ngã tư cầu Côi.

Đây là nút giao thông có nhiều xe tải lưu thông, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro nên phụ huynh không yên tâm để con em mình đi qua đoạn đường này để đến trường.

Bên cạnh việc đường xa, lo ngại ảnh hướng tới sức khỏe con em, các phụ huynh cho biết bản thân đi làm xa, không có thời gian đưa đón, trong khi đó ông bà đã già, không biết đi xe, không thể chở cháu đi học.

Phân hiệu 2 của Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 chỉ có 5 lớp/5 khối, cơ sở vật chất hạn chế (Ảnh: Hòa Lam).

Chiều ngày 10/9, nhiều phụ huynh (chủ yếu là ông bà) đã tập trung ở phân hiệu 2, kiến nghị chính quyền địa phương, nhà trường mở cửa lại trường học để con em họ đến lớp.

Theo bà Lê Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, năm học này, phân hiệu 2 có 196 học sinh/5 khối lớp, mỗi khối được tổ chức 1 lớp, cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.

Để chuẩn bị cho năm học 2025-2026, ngày 16/8, nhà trường đã có tờ trình gửi UBND xã Thiên Nhẫn về việc xin chuyển điểm trường lẻ về học tại trụ sở chính.

Việc sáp nhập về trụ sở trường của chính sẽ giúp học sinh được học tập trong môi trường khang trang, đầy đủ trang thiết bị, đồng bộ hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, bảo đảm sự quản lý và chăm lo toàn diện hơn từ đội ngũ thầy cô giáo.

Khi chuyển từ phân hiệu 2 về trường chính, học sinh phải di chuyển khoảng hơn 1km.

Trụ sở chính Trường Tiểu học Trung Phúc Cường khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình THPT mới (Ảnh: Hòa Lam).

“Chúng tôi đang tiếp tục giải thích, vận động để phụ huynh hiểu, đưa con em đến lớp để đảm bảo quyền được đến trường của các cháu. Đối với lo ngại của phụ huynh khi di chuyển qua nút giao thông cầu Côi, trước mắt, chúng tôi cắt cử lực lượng công an chốt trực đồng thời sẽ đề xuất UBND tỉnh cho lắp đặt cụm tín hiệu đèn giao thông tại đây”, ông Chính thông tin.

Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn cũng cho biết, địa phương và nhà trường đang xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú đối với học sinh Tiểu học. Việc các em ăn, nghỉ tại trường buổi trưa đảm bảo an toàn hơn, phụ huynh cũng giảm được thời gian đưa đón con buổi trưa.