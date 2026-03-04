Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Người dân thụ hưởng thành quả đổi mới

Ngày 4/3, tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đã dự buổi tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày chương trình hành động (Ảnh: Mai Quang).

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh nếu được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định sẽ thực hiện tốt vai trò đại biểu nhân dân, tin dân, trọng dân, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, tích cực theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý các kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Ông Tú cho biết sẽ tập trung trí tuệ, kinh nghiệm tham gia tích cực các hoạt động của Quốc hội, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Ông cũng cam kết thường xuyên theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông cam kết làm tốt vai trò cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mục tiêu hướng tới là để người dân được thụ hưởng đầy đủ thành quả của công cuộc đổi mới, con em được học hành tốt hơn, người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thường trực Ban Bí thư cũng khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt nhất, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Tại hội nghị, cử tri mong muốn những người được tín nhiệm bầu chọn sẽ thực sự là cầu nối vững chắc, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và ý chí của nhân dân đến Quốc hội, góp phần xây dựng đất nước phát triển.