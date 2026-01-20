Nữ nhân viên y tế trả lại 440 triệu đồng, bất ngờ câu chuyện phía sau

Chiều 20/1, ông Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị, cho biết đơn vị đã khen thưởng nhân viên y tế Lê Thị Phượng (SN 1969), công tác tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bà Phượng được biểu dương, khen thưởng do có hành động đẹp khi trả lại 440 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị khen thưởng nhân viên y tế Lê Thị Phượng (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đó, bà Phượng bất ngờ nhận được 440 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Nghi có người chuyển nhầm, bà Phượng liên hệ Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị nhờ xác minh để trả lại.

Công an phường Ba Đồn phối hợp với ngân hàng, hướng dẫn bà Phượng hoàn tất các thủ tục trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Cách đây gần một tháng, chồng bà Phượng là ông Nguyễn Thành Viên cùng con trai Nguyễn Văn Ngọc cũng có hành động dũng cảm cứu 3 nạn nhân ngã xuống kênh nước. Lãnh đạo phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, nơi gia đình bà Phượng sinh sống xác nhận thông tin này với phóng viên Dân trí.

Ông Viên cùng con trai cứu người ngã xuống kênh nước (Ảnh: Minh Phương).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 21h30 ngày 25/12/2025, chị Hoàng Thị Thu (trú tại phường Bắc Gianh) điều khiển xe máy chở 2 học sinh đi qua cầu Gia Hy, phường Bắc Gianh, không may gặp tai nạn. Cả 3 người ngã xuống kênh nước giữa đêm mưa lớn, thời tiết giá lạnh.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Thành Viên cùng con trai là Nguyễn Văn Ngọc đi qua cầu Gia Hy đã phát hiện điều bất thường nên vội dừng xe kiểm tra.

Khi thấy 3 người chới với dưới kênh, bố con ông Viên vội lao xuống nước ứng cứu. Do nước sâu, chảy mạnh, ông Viên và con trai rất vất vả mới đưa được các nạn nhân vào mép kênh.

Ngay sau đó, bố con ông Viên được anh Ngô Bá Văn (trú tại tổ dân phố Tiền Phong, phường Ba Đồn) hỗ trợ để đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.