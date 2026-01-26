Hành khách bỏ quên túi xách chứa tài sản 450 triệu đồng ở sân bay

Ngày 26/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Huế, thông tin Đội An ninh Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã kịp thời trao trả tài sản bị thất lạc tại nhà ga cho hành khách đi chuyến bay từ TPHCM đến Huế.

Lúc 19h ngày 25/1, hành khách Đ.V.S. cùng vợ con đi chuyến bay BL6160 TPHCM - Huế. Khi đến nhà ga quốc nội, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, hành khách đã sơ suất để quên một túi xách, bên trong có laptop, nữ trang và nhiều tài sản khác, với tổng trị giá ước tính khoảng 450 triệu đồng.

Lực lượng an ninh sân bay Phú Bài trao trả tài sản cho hành khách (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội An ninh Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã xác minh, trích xuất dữ liệu camera và nhanh chóng thu giữ túi xách bị thất lạc, trao trả cho khổ chủ.

Nhận lại tài sản có giá trị lớn và ý nghĩa đối với bản thân, gia đình hành khách bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng.

Trước đó, Công an phường Vỹ Dạ phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Huế, đã trao trả tài sản bị đánh rơi cho một du khách nước ngoài khi đến cố đô tham quan.

Cơ quan chức năng trao trả tài sản bị đánh mất cho vị du khách nước ngoài (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Khoảng 11h ngày 24/1, tại một khu phố đi bộ trên địa bàn thành phố Huế, bà Nguyễn Thị Lý (SN 1971, trú phường Thanh Thủy, thành phố Huế) nhặt được túi xách, bên trong có 1 iPad và hộ chiếu mang tên Neil Samuel Evans, quốc tịch Anh.

Bà Lý đã mang toàn bộ tài sản nhặt được đến Công an phường Vỹ Dạ để trình báo và giao nộp, nhờ lực lượng chức năng xác minh, tìm kiếm người bị mất tài sản.

Công an phường Vỹ Dã và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã nhanh chóng xác minh thông tin chủ sở hữu, mời ông Neil Samuel Evans đến trụ sở để nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi.