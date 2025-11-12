Trao trả 50 triệu đồng cùng tài sản cho hai du khách Nga

Sáng 12/11, Công an phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đã trao trả tài sản cho hai du khách người Nga bị thất lạc trên ô tô khách.

Trước đó ngày 8/11, khi di chuyển từ tỉnh Khánh Hòa ra thành phố Đà Nẵng bằng ô tô khách, hai du khách quốc tịch Nga đã để quên một máy tính xách tay và một túi xách chứa một hộ chiếu, một điện thoại di động, một dây chuyền và tiền mặt khoảng 50 triệu đồng.

Công an trao trả tài sản cho hai du khách Nga (Ảnh: Công an phường An Khê).

Đến 14h30 cùng ngày, hai du khách mới phát hiện bị thất lạc tài sản và nhờ công an phường hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Công an phường An Khê nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm và trao trả đầy đủ tài sản, giấy tờ cho du khách.

Nhận lại tài sản, hai du khách Nga rất xúc động, cảm ơn sự tận tâm, nhiệt tình hỗ trợ của lực lượng Công an phường An Khê.