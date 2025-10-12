Nữ du học sinh Lào được cảnh sát tìm lại điện thoại sau 1 tiếng bị mất

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Ba Đình vừa tìm lại điện thoại bị thất lạc của một du học sinh Lào.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 11/10, chị Maysaa (du học sinh Lào) đến Công an phường Ba Đình trình báo về việc khi tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại khu vực Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình) đã bị mất điện thoại di động iPhone 17.

Công an trao trả điện thoại cho nữ du học sinh Lào (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau đó, Công an phường đã phân công cán bộ tổ chức xác minh, làm rõ.

Đến 21h cùng ngày, được sự hỗ trợ của người dân, công an phường đã tìm thấy điện thoại và sau đó làm thủ tục trao trả cho chị Maysaa. Nhận được tài sản, chị Maysaa rất vui mừng và đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Ba Đình.

‎‎Hành động kịp thời hỗ trợ khách nước ngoài của Công an phường Ba Đình đã để lại ấn tượng đẹp và thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp, tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng công an thủ đô.