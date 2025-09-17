Nữ Bí thư phường duy nhất tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là ai?

Ngày 17/9, Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gồm 75 người, Ban Thường vụ Thành ủy gồm 23 thành viên. Ông Lương Nguyễn Minh Triết tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư phường Tam Kỳ là gương mặt cấp phường duy nhất tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong số 23 thành viên của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, có duy nhất đại diện cấp phường là bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, 49 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam (cũ), trình độ Thạc sĩ Văn học Việt Nam, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Lan từng kinh qua các chức vụ, vị trí công tác ở tỉnh Quảng Nam (cũ) như Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tháng 7/2019, bà Nguyễn Thị Thu Lan là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tháng 7/2024, bà Lan được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Tháng 7/2025, sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập, bà Nguyễn Thị Thu Lan được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Lan cũng là gương mặt đại diện lãnh đạo 94 đơn vị hành chính cấp xã phường của thành phố Đà Nẵng phát biểu trong buổi công bố các nghị quyết, quyết định liên quan đến việc sáp nhập với tỉnh Quảng Nam.

Thời điểm đó, bà Lan nhấn mạnh, việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là một chủ trương chiến lược, mở ra một bước ngoặt mang tầm lịch sử của đất nước.

Đây là một quyết sách đúng đắn, phù hợp với mục tiêu chung là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời tạo nên một cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài.

Bà Lan cũng bày tỏ, vùng trời Quảng Nam - Đà Nẵng sau hành trình 28 năm đã có những mảng màu tươi sáng. Giờ đây, một không gian rộng lớn từ biển đảo lên núi rừng, từ nông thôn đến thành thị, kéo liền một dải, mở ra một trang sử mới, hứa hẹn những bước chuyển mình mạnh mẽ, vững chắc và đầy triển vọng của thành phố Đà Nẵng mới.

Đại diện cho 94 lãnh đạo của các đơn vị hành chính cấp xã, bà Lan cũng xin hứa với cấp lãnh đạo Trung ương sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra.