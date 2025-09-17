Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương tham dự đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển của thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh cùng đất nước bước vào “Kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”, với nhiều thời cơ, vận hội và động lực phát triển mới.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc sáng 17/9 (Ảnh: Công Bính).

Theo Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành với 2 nội dung.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung xây dựng các văn kiện trình Đại hội đảm bảo chất lượng, ngắn gọn, khoa học, chặt chẽ đảm bảo yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết và chương trình thực hiện nghị quyết ngay sau đại hội theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả, bao quát toàn diện không gian phát triển mới của thành phố.

Trong quá trình xây dựng văn kiện, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các vị lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo thành phố, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân góp phần hoàn thiện văn kiện để trình tại Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội (Ảnh: Công Bính).

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành hướng dẫn, chỉ đạo đảng bộ các cấp tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến ngày 5/8, toàn bộ 840 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành đại hội, đạt kết quả theo yêu cầu và sớm hơn gần một tháng so với kế hoạch của Trung ương chỉ đạo.

​​​​​Hướng về đại hội, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương đã phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi và rộng khắp, nhiều dự án quan trọng được khởi công và khánh thành, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội.

Thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề quan trọng để rà soát, làm tốt các khâu chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

“Đặc biệt, qua xét duyệt công tác chuẩn bị Đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong việc vừa lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đúng tiến độ, tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, vừa kịp thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt thành phố và chuẩn bị công tác tổ chức đại hội một cách nghiêm túc, bài bản”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng thành phố đã trải qua không ít khó khăn, thách thức, nhất là ứng phó với đại dịch Covid-19.

Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương Đà Nẵng - Quảng Nam đã nỗ lực kiểm soát và khắc phục hậu quả đại dịch, triển khai quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu khai mạc (Ảnh: Thùy Trang).

“Những kết quả đạt được thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người xứ Quảng tự lực, tự cường, tự tin, sáng tạo, linh hoạt, kiên cường, không khuất phục trước khó khăn”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng rằng đại hội sẽ hoạch định những quyết sách mang tầm lịch sử, đồng thời đóng góp ý kiến thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, qua đó thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với vấn đề trọng đại của đất nước.