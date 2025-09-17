Đà Nẵng đã giữ vững sự đoàn kết trong bối cảnh có biến động nhân sự

Đà Nẵng đã vượt qua khó khăn, đạt mục tiêu đề ra

Thường trực Ban Bí thư nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực phấn đấu, những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Ông Trần Cẩm Tú cũng khẳng định, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại đại hội (Ảnh: Thùy Trang).

Trong giai đoạn 2020-2025, Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa kiểm soát, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, mở rộng quy mô kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy vai trò của các ngành dịch vụ, du lịch, khai thác tiềm năng kinh tế biển…

Thường trực Ban Bí thư cho rằng, thành phố Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cảng Liên Chiểu, nâng cấp cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, xã hội hóa đầu tư cảng hàng không Chu Lai, nâng cấp cải tạo các tuyến quốc lộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo đô thị.

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên và môi trường được thực hiện quyết liệt, có nhiều chuyển biến rõ nét.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội (Ảnh: Công Bính).

Đà Nẵng thực hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đạt nhiều giải thưởng, danh hiệu trên lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nhiều năm liền.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực.

“Trong bối cảnh có những biến động về cán bộ chủ chốt ở nửa đầu nhiệm kỳ, nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ông Trần Cẩm Tú phát biểu.

Nhìn thẳng hạn chế, khắc phục khuyết điểm

Thường trực Ban Bí thư cũng khẳng định lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nghiêm túc, khẩn trương khắc phục những vi phạm, khuyết điểm theo các kết luận của các cơ quan Trung ương; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh.

Thành phố Đà Nẵng đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất và ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng cao.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Công Bính).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng xin ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn trong việc đánh giá những mặt còn hạn chế, tồn tại của thành phố như đã nêu trong báo cáo.

Đó là, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện và trong kiểm tra, giám sát.

Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng chưa đạt kế hoạch đề ra. Quy mô kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Công tác quản lý nhà nước trên các mặt, lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng còn một số bất cập.

Sự chênh lệch về đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa giữa thành thị và nông thôn, nhất là với những địa bàn vùng núi, hải đảo còn lớn. Tỉ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao…

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích thật kỹ, thật sâu hơn nữa những nguyên nhân để có những giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

“Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cụ thể hóa, hiện thực hóa thành công những định hướng, những con số trong nghị quyết trở thành hiện thực với 3 mục tiêu cốt lõi, cơ bản và xuyên suốt của chúng ta là ổn định, phát triển và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.