Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sáng 17/9, tại Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ông Nguyễn Hoài Anh và ông Nguyễn Hồng Phong (Ảnh: Minh Hiếu).

Hội nghị cũng điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh cho rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm cao, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực cố gắng, không ngừng học tập, rèn luyện, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa, vùng đất "địa linh nhân kiệt”.

Ông khẳng định bản thân sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn gương mẫu, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, quyết tâm xây dựng và nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, giàu mạnh, văn minh.

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (Ảnh: Minh Hiếu).

Ông Nguyễn Hoài Anh (SN 1977), quê ở tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng). Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân ngữ văn Anh, Cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 1/2021, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Tháng 7/2025, ông là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng.