Nơi ra đời Tỉnh ủy Chợ Lớn đầu tiên đón nhận Di tích quốc gia ở Tây Ninh

Sáng 28/11, tại Di tích Nhà Long Hiệp (xã Mỹ Yên), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia địa điểm thành lập Tỉnh ủy đầu tiên tỉnh Chợ Lớn (tháng 11/1930).

Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cùng các đại biểu.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia tại Di tích lịch sử Nhà Long Hiệp ở tỉnh Tây Ninh sáng nay (Ảnh: A.H.).

Nhà Long Hiệp có tuổi đời 95 năm. Cuối tháng 11/1930, tại ngôi nhà này, Tỉnh ủy đầu tiên tỉnh Chợ Lớn ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng tại địa phương và khu vực Nam Bộ. Với giá trị đặc biệt, ngày 15/5/2025, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định xếp hạng Nhà Long Hiệp là Di tích quốc gia.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, Nhà Long Hiệp là nơi ghi dấu sự ra đời của Tỉnh ủy đầu tiên tỉnh Chợ Lớn, là chứng tích sống động về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của cha ông.

Ông nhấn mạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích, xem đây là nhiệm vụ gắn với công tác giáo dục truyền thống và trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Di tích Nhà Long Hiệp ở xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: T.N.).

Tại buổi lễ, UBND xã Mỹ Yên công bố quyết định thành lập Ban Quản lý di tích; các thành viên của ban ra mắt và nhận quyết định trước đại biểu.

Ông Lê Thành Út, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên, khẳng định di tích là nguồn động lực quan trọng, tiếp thêm tinh thần để địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đây cũng là cơ sở để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.